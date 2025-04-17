Телефон из нулевых для кинолюбителей

Японцы выпустили в 2008 году для внутреннего рынка любопытную двойную раскладушку. Главной особенностью телефона Panasonic P905i была возможность просмотра ТВ, для чего производитель сделал необычный шарнир, позволяющий поставить дисплей боком как мини-телевизор.