Чен, Малинин, Чжоу, Лью, Белл, Чок и Бейтс, Книрим и Фрэйзер выступят за сборную США на чемпионате мира по фигурному катанию

Стал известен состав сборной США на чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье. Сборная США Мужчины: Нэтан Чен, Илья Малинин, Винсент Чжоу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх