Военные преступления, совершённые украинскими властями, находятся под защитой западных стран и международных организаций, которые игнорируют действия киевского режима, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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