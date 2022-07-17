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⚡️ Вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский, найден сгоревшим на Камчатке. Крушение произошло в 13 км от вулкана Узон

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что пропавший 16 июля вертолет с чемпионом мира по биатлону среди юниоров Игорем Малиновским нашли сгоревшим в 13 км от вулкана Узон.

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