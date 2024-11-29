Хотел как лучше. Путин извинился перед Меркель за то, что испугал ее своей собакой

В 2007 году российский лидер привел своего лабрадора на встречу с канцлером ФРГ Президент России Владимир Путин извинился перед экс-канцлером Германии Ангелой Меркель за то, что его собака сильно испугала ее на встрече в 2007 году.
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