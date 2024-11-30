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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальверде стал одним из лидеров раздевалки «Реала». Для Анчелотти хавбек неприкосновенен и важнее любой звезды клуба

В этом сезоне уругвайский хавбек провел 13 матчей в Ла Лиге, забил 3 гола и сделал 2 передачи. Как пишет Marca, Федерико Вальверде стал одним из лидеров в раздевалке мадридского клуба, особенно после ухода Тони Крооса и на фоне травмы Даниэля Карвахаля.

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