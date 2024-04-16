20+ доказательств того, что жизнь родителей полна лихих поворотов

Многие люди, которые мечтают о детях, думают о розовых пяточках и сладких обнимашках. На самом деле жизнь родителей состоит не только из этих мимимишностей, но и из незапланированных трудностей, хулиганских выходок сыновей и дочек и курьезных моментов.
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