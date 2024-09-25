Приставы Петербурга обязали администрацию кладбища захоронить урну с прахом

Пенсионер не мог добиться помещения останков родственника в семейную могилу Приставы помогли 77-летнему петербуржцу получить разрешение на захоронение урны с прахом своего шурина в родственную семейную могилу.
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