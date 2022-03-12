Игроки «Сан-Антонио» поздравили Грегга Поповича с юбилейной победой

Игроки «Сан-Антонио» поздравили Грегга Поповича с юбилейной победой

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович в пятницу стал рекордсменом по победам в регулярных чемпионатах НБА.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх