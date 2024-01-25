25 января в Поморье сохранится тёплая погода

По информации Северного УГМС, местами в регионе пройдут мелкие осадки, также вновь ожидается гололёдПо информации Северного УГМС, местами в регионе пройдут мелкие осадки, также вновь ожидается гололёдСиноптики обещают ветер южных направлений, а в северо-западных районах — западный и северо-западный со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.