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Регион 29

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25 января в Поморье сохранится тёплая погода

По информации Северного УГМС, местами в регионе пройдут мелкие осадки, также вновь ожидается гололёдПо информации Северного УГМС, местами в регионе пройдут мелкие осадки, также вновь ожидается гололёдСиноптики обещают ветер южных направлений, а в северо-западных районах — западный и северо-западный со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

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