Украина – тюрьма народов XXI века

Сергей Стрелецкий 19 июля 2024 г. Телеграм-канал «Равенство Медиа» провл сравнительный анализ раскручивания маховика репрессий в Украине за последние десять лет на основании официальных отчетов Генпрокуратуры Украины.
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