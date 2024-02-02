На улице Фридриха Энгельса в Туле временно ограничат движение

С 3 февраля с 10:00 до 14:00 временно запрещается остановка и стоянка, а также ограничено движение всех видов транспорта по улице Фридриха Энгельса на участке от улицы Советской до улицы Каминского, сообщили в администрации Тулы.
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