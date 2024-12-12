Новая статья: Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOS Свежа...

Новая статья: Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100 с операционной системой webOSСвежая 65-дюймовая модель Hyundai работает под управлением webOS, а не привычного Android TV и комплектуется аэромышью Magic Remote — все как у LG.
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