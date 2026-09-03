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Средняя зарплата в России в начале лета достигла почти 115 тыс. рублей

Средняя зарплата в России в начале лета достигла почти 115 тыс. рублей. За год показатель вырос примерно на 10%, следует из данных Росстата.

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