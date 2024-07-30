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Олимпиада-2024. Пары. 2-й круг. Гарсия и Парри сыграют с Паолини и Эррани

Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Парный разряд Второй круг Кристина Букша (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания)  Мария Лурдес Карле (Аргентина) / Надя Подорошка (Аргентина) Дата проведения 30 июля, 16.

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