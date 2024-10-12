Глава МИД КНР назвал условия укрепления стабильности в мире

Народы всех стран должны объединить усилия для сохранения мира во всем мире и развития. С таким призывом на банкете в честь 70-летия со дня основания Китайского народного общества дружбы с заграницей обратился глава МИД КНР Ван И.
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