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К акции «Лучшим воинам Мира» присоединяются новые деятели культуры и искусства

К акции «Лучшим воинам Мира» присоединяются новые деятели культуры и искусства

Творческая встреча коллектива с военнослужащими прошла в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Н.

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