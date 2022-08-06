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Сергей Безруков об отстранении российских фигуристов: «Чему же они угрожали? Занять все призовые места? Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов»

Актер Сергей Безруков высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов.

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