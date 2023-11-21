Глава Якутии удостоен наград ДНР

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин вручил награды главе Якутии Айсену Николаеву. Он награждён региональным орденом Дружбы и юбилейной медалью, посвящённой годовщине воссоединения ДНР с Россией.
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