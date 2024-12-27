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Царьград

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Украинская журналистка Панченко обратилась к ЕС по поводу взрыва на «Северном потоке»

Украинская журналистка Панченко обратилась к ЕС по поводу взрыва на «Северном потоке»

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к главе дипломатии ЕС Кае Каллас с вопросом о расследовании взрыва на газопроводе «Северный поток».

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