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Спорт Уик-Энд

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Быстров достойно оценил пятую позицию «Зенита»: «Не смотрел ни минуты. Я на рыбалке был – это интереснее…»

Быстров достойно оценил пятую позицию «Зенита»: «Не смотрел ни минуты. Я на рыбалке был – это интереснее…»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос «Спорт день за днем» о турнирном положении команды в чемпионате России.

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