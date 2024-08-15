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В Челябинске ищут девочку, одетую во всё тёмное

В Челябинске ищут девочку, одетую во всё тёмное

Ксения Иванова ушла из дома и не вернулась четыре дня назад.Внимание, пропал ребёнок! 10 августа ушла и не вернулась Ксения Александровна Иванова, 17 мая 2010 года рождения.

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