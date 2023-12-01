НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Калешин об иностранных тренерах: «Если человек за два года не может «здрасьте» сказать, то проявляет неуважение к стране. В «Баварии» на первой пресс‑конференции нужно уже говорить на немецком»

Калешин об иностранных тренерах: «Если человек за два года не может «здрасьте» сказать, то проявляет неуважение к стране. В «Баварии» на первой пресс‑конференции нужно уже говорить на немецком»

– Какой иностранный тренер за последнее время выучил русский язык? Чтобы возглавить «Баварию», вы должны в течение трех месяцев научиться говорить на немецком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх