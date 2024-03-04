Червонец лагерей латвийскому вандалу

Латвийский политик, член «Национального объединения» Гундарс Калве, который в Екабпилсе в ночь с 23 на 24 февраля 2021 года похитил орудие с могилы артиллеристов, павших при освобождении города от нацистов, заочно приговорён российским судом к 10 годам заключения с объявлением в международный розыск.