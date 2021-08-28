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Сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия) приняли участие в работе военно-технического форума «Армия-2021»

28 августа 2021 года на территории Мультимедийного исторического парка «Россия – МОЯ история» г. Якутска прошел военно-технический форум «Армия-2021».

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