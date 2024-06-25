Он попал в автокатастрофу, в которой серьезно повредил обе ноги. И всё закончилось… Хороший бизнес, где ему светило место генерального директора и большая зарплата.
Костыли
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Он попал в автокатастрофу, в которой серьезно повредил обе ноги. И всё закончилось… Хороший бизнес, где ему светило место генерального директора и большая зарплата.
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