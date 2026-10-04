5 Best '70s Sitcom Opening Credits Sequences, Ranked

Iconic TV intros are a lost art these days. The best sitcoms of the '70s were able to pair catchy music with memorable visuals that kept fans coming back.
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