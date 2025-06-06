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Царьград

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"Ползучие гады". Боевики ВСУ тихой сапой пытаются проникнуть в курское Тёткино. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"Ползучие гады". Боевики ВСУ тихой сапой пытаются проникнуть в курское Тёткино. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украинские бойцы перебежками, ползком и на технике рвутся вглубь Курской территории, но их бьют из полевой артиллерии, давят танками и уничтожают беспилотниками.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
Сдаешь информатора врагу? Ай, МОЛОДЦА!!!!
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16 час.
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