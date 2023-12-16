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Творожные пончики

Творожные пончики

Творожные пончики - не только вкусное, но и полезное блюдо. Предлагаю вам замечательный рецепт пончиков, которые понравятся и взрослым, и детям!Для приготовления творожных пончиков нам потребуется: 500 г творога; 3 яйца; 1 стакан сахара; 2 ч.

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