Чехия поставит на Украину боевые вертолеты и авиасимуляторы

Власти Чехии приняли решение передать Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который находится в республике с визитом.