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Чехия поставит на Украину боевые вертолеты и авиасимуляторы

Чехия поставит на Украину боевые вертолеты и авиасимуляторы

Власти Чехии приняли решение передать Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил премьер-министр страны Петр Фиала после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который находится в республике с визитом.

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