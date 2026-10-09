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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стрикленд подписал новый контракт с UFC на шесть боев перед поединком против Чимаева. За победу в титульнике он получил больше $1 млн (Майк Бон)

Журналист MMAJunkie Майк Бон сообщил подробности контрактной ситуации чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда .

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