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Царьград

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АТОР не зафиксировала обращений от русских туристов после землетрясения

АТОР не зафиксировала обращений от русских туристов после землетрясения

АТОР заявил об отсутствии обращений от турпотока России после землетрясения магнитудой 7,1 на Кюсю. Остров не пользуется большой популярностью у туристов, поток там традиционно незначителен в июле и августе.

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