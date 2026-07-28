АТОР не зафиксировала обращений от русских туристов после землетрясения

АТОР заявил об отсутствии обращений от турпотока России после землетрясения магнитудой 7,1 на Кюсю. Остров не пользуется большой популярностью у туристов, поток там традиционно незначителен в июле и августе.
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