Предприниматели из семи регионов изучили цифровую трансформацию промышленности

В Нижегородской области завершилось обучение по образовательной программе «Лидеры цифровой трансформации производства», участниками которой стали 54 промышленника из семи регионов России.
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