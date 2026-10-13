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Нижегородская правда

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Предприниматели из семи регионов изучили цифровую трансформацию промышленности

Предприниматели из семи регионов изучили цифровую трансформацию промышленности

В Нижегородской области завершилось обучение по образовательной программе «Лидеры цифровой трансформации производства», участниками которой стали 54 промышленника из семи регионов России.

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