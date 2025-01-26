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Трамп заявил о возможном расселении беженцев из Газы в арабских странах

О возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе, заявил президент США Дональд Трамп 25 января в ходе общения с журналистами из пула Белого дома на борту Air Force One.

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