Трамп заявил о возможном расселении беженцев из Газы в арабских странах

О возможности расселения беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе, заявил президент США Дональд Трамп 25 января в ходе общения с журналистами из пула Белого дома на борту Air Force One.
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