В Новопокровском районе Краснодарского края 2 октября в ходе карантинного фитосанитарного контроля в партии продовольственного подсолнечника весом 1,6 тысячи тонн обнаружена амброзия полыннолистная.
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