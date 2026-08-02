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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков набирает очки во втором туре РПЛ подряд – хавбек «Зенита» забил «Оренбургу». У него гол и ассист

Полузащитник « Зенита » Максим Глушенков отметился голом в матче второго тура РПЛ с « Оренбургом ».

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