Замглавы Севастополя Кулагин: удар ВСУ по городу — террористический акт

Удар, нанесённый Вооружёнными силами Украины по Севастополю, является террористическим актом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале заместителя губернатора города Александра Кулагина.
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