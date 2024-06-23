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Замглавы Севастополя Кулагин: удар ВСУ по городу — террористический акт

Замглавы Севастополя Кулагин: удар ВСУ по городу — террористический акт

Удар, нанесённый Вооружёнными силами Украины по Севастополю, является террористическим актом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале заместителя губернатора города Александра Кулагина.

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