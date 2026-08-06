💡В Севастополе временно изменился график подачи электроэнергии Из-за увеличения дефицита мощности сохранить привычный режим «3 через 3» технически невозможно.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡В Севастополе временно изменился график подачи электроэнергии Из-за увеличения дефицита мощности сохранить привычный режим «3 через 3» технически невозможно.