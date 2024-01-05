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Килиан Мбаппе: «Я бы много заплатил, чтобы делать то, что кажется пустяком другим. Если бы меня не узнавали, я пошел бы на ужин в брассери, на вечеринку, сходил куда-нибудь с друзьями»

Килиан Мбаппе: «Я бы много заплатил, чтобы делать то, что кажется пустяком другим. Если бы меня не узнавали, я пошел бы на ужин в брассери, на вечеринку, сходил куда-нибудь с друзьями»

«Есть очень простые вещи, вещи, которые были обыденными, когда я был ребенком, когда мой папа просто говорил: «Пойди и сделай это».

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