Машина цветных революций сломалась

Анатолий Рябенко Не в бровь а в глаз. Если эту машину цветных революций прикроют то польза миру будет огромная. Халявщики передохнут или исчезнут как мухи осенью: умельцы переворотов, диссиденты, террористы и прочая шваль без этого международного гадюшника. Молодец Илон Маск.

A Alex Небольшие поправки. Трамп и Маск - не этичные бизнесмены, а обычные гангстеры. И выжигают они калёным железом те конторы, которые не согласились с ними делиться. Им просто не нравится, когда деньги текут не в их карман.