Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Козлова
    Я бы не надеялась на то, что эту лавочку прикроют насовсем. Придумают новое название, нарисуют другую вывеску, а суть...Машина цветных ре...
  • Alex
    Небольшие поправки. Трамп и Маск - не этичные бизнесмены, а обычные гангстеры. И выжигают они калёным железом те конт...Машина цветных ре...
  • Семен Демин
    Ну как можно сравнивать Китай с Панамой, Мексикой, Канадой!Трамп в посудной ...

Машина цветных революций сломалась

Машина цветных революций сломалась

  "Выдь на Сену, чей стон раздается?" — а это тоскуют разбросанные по всему миру российские граждане, монстры "независимой журналистики", отлученные от теплого вымени USAID.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Рябенко
Не в бровь а в глаз. Если эту машину цветных революций прикроют то польза миру будет огромная. Халявщики передохнут или исчезнут как мухи осенью: умельцы переворотов, диссиденты, террористы и прочая шваль без этого международного гадюшника. Молодец Илон Маск.
Ответить
18 час.
A
Alex
Небольшие поправки. Трамп и Маск - не этичные бизнесмены, а обычные гангстеры. И выжигают они калёным железом те конторы, которые не согласились с ними делиться. Им просто не нравится, когда деньги текут не в их карман.
Ответить
12 час.
Лариса Козлова
Я бы не надеялась на то, что эту лавочку прикроют насовсем. Придумают новое название, нарисуют другую вывеску, а суть останется та же. Не может государство-агрессор (США) отказаться от своей политики.
Ответить
2 час.
наверх