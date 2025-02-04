"Выдь на Сену, чей стон раздается?" — а это тоскуют разбросанные по всему миру российские граждане, монстры "независимой журналистики", отлученные от теплого вымени USAID.
Машина цветных революций сломалась
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Не в бровь а в глаз. Если эту машину цветных революций прикроют то польза миру будет огромная. Халявщики передохнут или исчезнут как мухи осенью: умельцы переворотов, диссиденты, террористы и прочая шваль без этого международного гадюшника. Молодец Илон Маск.
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18 час.
A
Alex
Небольшие поправки. Трамп и Маск - не этичные бизнесмены, а обычные гангстеры. И выжигают они калёным железом те конторы, которые не согласились с ними делиться. Им просто не нравится, когда деньги текут не в их карман.
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12 час.
Лариса Козлова
Я бы не надеялась на то, что эту лавочку прикроют насовсем. Придумают новое название, нарисуют другую вывеску, а суть останется та же. Не может государство-агрессор (США) отказаться от своей политики.
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2 час.
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