В Иране допустили открытие других фронтов против Израиля

Исламские страны могут открыть против Израиля второй фронт из-за бомбардировок Газы. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по прибытии в Бейрут, передает ТАСС 13 октября со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.