ИА Новороссия Председатель правительства Смирнов (слева) и директор КРКО. Скрин из ТГ-канала Хинштейна/Коллаж NovorosInform Продолжающееся расследование хищений на строительстве фортификаций в Курской области и арест бывшего губернатора Смирнова могут быть связаны с тем, что сейчас там рулит врио губернатора Александр Хинштейн.
Грабили Курскую область внаглую по "детской" схеме: "Все в команде Смирнова были в курсе происходящего" – Хинштейн
Комментарии
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Татьяна Атанасова
Сволочи! Мрази.. Никак не нажрутся, никак не наворуются! Раньше бы их расстреляли за воровствство в особо крупных размерах! И за предательство! Жирные, наглые, ничего не боящиеся твари!
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12 час.
ВУ
Варлам Устрялов
почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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10 час.
J
Juri
кто теперь против показательной казни казнокрадов? Против- такие же казнокрады!
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3 час.
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