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Кемеровчанина будут судить за ДТП со смертельным исходом

Кемеровчанина будут судить за ДТП со смертельным исходом

В ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу 11 июля сообщили о завершении расследования уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в отношении 27-летнего кемеровчанина.

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