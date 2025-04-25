Сколько должны платить за свет в СНТ: в Краснодарском крае депутаты просят понизить коэффициент для тех, кто проживает на дачах

Сколько должны платить за свет в СНТ: в Краснодарском крае депутаты просят понизить коэффициент для тех, кто проживает на дачахВопрос об оплате электричества в СНТ подняли на очередной сессии Законодательного Собрания Краснодарского края.
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