Саша Айс снова попала в серьезное ДТП, на этот раз разбив автомобиль своей сестры! Блогерша забыла заправиться, но была уверена, что сможет дотянуть до ближайшей заправки.
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Саша Айс снова попала в серьезное ДТП, на этот раз разбив автомобиль своей сестры! Блогерша забыла заправиться, но была уверена, что сможет дотянуть до ближайшей заправки.