В Республике Саха (Якутия) перед судом предстанет капитан речного судна за присвоение 17 тонн дизельного топлива

Следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте установлено, что обвиняемый,работая в должности капитана судна, используя свое служебное положение решил совершить кражу топлива, вверенного ему собственником в подотчет.
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