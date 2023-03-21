Валиева о шоу-программе в образе шаманки: «Этот номер не свойственен моему типу, тут больше темперамента, свободы движений. От этой программы я кайфанула»

Камила Валиева рассказала о сюжете своего номера на турнире по шоу-программам.«Даниил Маркович (Глейхенгауз) вместе с Этери Георгиевной (Тутберидзе) сначала поставили мне один номер, но потом поняли, что он немного не для шоу-программ и предложили другой вариант – образ шаманки.
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