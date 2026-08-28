Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю первым получит iQOO 16

Он будет представлен в сентябре iQOO 16 станет первым устройством, в котором будет использоваться люминесцентный материал M16 от Samsung, который позиционируется как лучший 2K-экран от Samsung за всю историю.
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