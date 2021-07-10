Автоверсты

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Эти на самокатах уже всех достали!

Эти на самокатах уже всех достали!

Аварийность электросамокатов уходит в космос: ведь некоторые модели умеют разгоняться до 100 км/ч! Пора наводить порядок.

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NVS66 SergeiShulepov
Изменив правила все равно по другому ездить не будут и доктор не поможет.
Семен Семеныч
А меня интересует другой вопрос. Отккуда у "куриц" в возрасте 18-20 лет автомобили стоимостью от 3 мл. руб.? Кто купил и то продал им водительское удостоверение? Не пора ли налоговой службе задаться вопросом приобретения этими лицами, а прокуратуре сотрудниками ГИБДД. Не пора ли начать расстреливать взяточников???
Евгений Кислинский
времена то не Андроповские, когда ворота металлические конфисковывали, у населения

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