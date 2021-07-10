Эти на самокатах уже всех достали!

АвтоверстыПолитикаЭти на самокатах уже всех достали! Аварийность электросамокатов уходит в космос: ведь некоторые модели умеют разгоняться до 100 км/ч! Пора наводить порядок.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNVS66 SergeiShulepovИзменив правила все равно по другому ездить не будут и доктор не поможет.Семен СеменычА меня интересует другой вопрос. Отккуда у "куриц" в возрасте 18-20 лет автомобили стоимостью от 3 мл. руб.? Кто купил и то продал им водительское удостоверение? Не пора ли налоговой службе задаться вопросом приобретения этими лицами, а прокуратуре сотрудниками ГИБДД. Не пора ли начать расстреливать взяточников???Евгений Кислинскийвремена то не Андроповские, когда ворота металлические конфисковывали, у населенияКомментировать
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