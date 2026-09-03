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«Этим зверствам не может быть оправдания»: как нацисты применяли «Циклон Б» для массовых убийств

«Этим зверствам не может быть оправдания»: как нацисты применяли «Циклон Б» для массовых убийств

85 лет назад нацисты в Освенциме устроили массовое убийство с использованием вещества «Циклон Б». Жертвами стали советские военнопленные и неугодные нацистскому режиму поляки.

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